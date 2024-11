Unlimitednews.it - Clima, Meloni “Superare divisioni, lavorare per generazioni future”

ROMA (ITALPRESS) – “A Dubai ci siamo prefissati degli obiettivi ambiziosi, capacità per generare energie rinnovabili e raddoppiare l’efficienza energetica entro il 2030. Arrivare a questi obiettivi richiede la cooperazione di tutti, a partire dai maggiori emettitori e con un supporto finanziario adeguato. Stiamo lavorando per raggiungere nuovi obiettivi finanziari, per raggiungere un compromesso efficace, ma c’è bisogno di responsabilità condivise, c’è bisogno dile, le divergenze tra i Paesi emergenti e quelli già sviluppati”. Così la premier Giorgia, intervenendo alla Cop29 in corso a Baku. Sulla lotta al cambiamentotico “l’Italia intende continuare a fare la sua parte. Ma è altrettanto prioritario che la decarbonizzazione tenga conto della sostenibilità dei nostri sistemi produttivi e sociali.