Romadailynews.it - Cina: commercio con altre economie APEC raggiunge record a gen-ott

Pechino, 13 nov – (Xinhua) – Ildellacon ledell’ha raggiunto la cifradi 21.270 miliardi di yuan (circa 2.950 miliardi di dollari) nei primi 10 mesi del 2024, hanno mostrato oggi i dati dell’Amministrazione generale delle dogane. La cifra ha segnato un aumento del 5,7% rispetto all’anno precedente, superando la crescita deltotale del Paese di 0,5 punti percentuali nel periodo, secondo l’amministrazione. Tra gennaio e ottobre, i beni intermedi hanno rappresentato oltre il 45% delle esportazioni cinesi verso ledell’. In particolare, le esportazioni di componenti elettronici, ricambi auto, componenti per dispositivi di trattamento automatizzato dei dati, e moduli per display a schermo piatto hanno registrato una rapida crescita.