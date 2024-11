Formiche.net - Chi è Pete Hegseth, il nuovo capo del Pentagono scelto da Trump

Donald, presidente eletto degli Stati Uniti, ha annunciato di avercome membro del suogabinetto, nel ruolo di segretario della Difesa. Ildelnon viene dagli apparati ed è un conservatore di lunga data. Nel comunicato che ne annuncia la nomina,lo ha descritto come “un duro, un tipo sveglio e un vero sostenitore dell’America First”. Nonostante le sue esperienze in uniforme,rimane un outsider nel mondo della Difesa e la sua nomina rappresenta un esempio dell’approccio di, il quale non èa rompere gli schemi e optare per scelte singolari. Dal suo curriculum si può iniziare a dare un’idea di quelle che saranno le linee guida della Difesa statunitense nei prossimi anni.Il profiloClasse 1980, laureato in Politiche pubbliche alla Princeton University, ha conseguito un master nella medesima materia presso la Harvard Kennedy School e ha servito per diversi anni nella Guardia nazionale del Minnesota come ufficiale di fanteria.