Bridget Jones – Un amore di ragazzo | la saga continua

Nelle sale dal 27 febbraio Torna una delle saghe più apprezzate, quella di Bridget Jones. Questa volta senza il suo Mark ma comunque con il soluto sorriso e la solita simpatia che la contraddistingue. La pellicola, Bridget Jones – Un amore di ragazzo è diretta da Michael Morris e uscirà nelle sale giovedì 27 febbraio. SINOSSI Bridget Jones è di nuovo sola, rimasta vedova quattro anni prima quando Mark è stato ucciso in una missione umanitaria in Sudan. Ora è una madre single, impegnata a crescere da sola Billy, di nove anni, e Mabel, di quattro, trovandosi in uno stato di limbo emotivo e affrontando la vita con l'aiuto dei suoi fedeli amici e persino del suo ex amante, Daniel Cleaver. Pressata dalla sua "Famiglia Urbana" – Shazzer, Jude e Tom, la sua collega di lavoro Miranda, sua madre e la sua ginecologa Dr.