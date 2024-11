Lanazione.it - Ancora lavori in via Romana e nuova ordinanza sul traffico

Arezzo, 13 novembre 2024 – Nuovo step deidi adeguamento del sistema fognario in viasulla circolazione. Da giovedì 14 novembre a venerdì 6 dicembre è prevista la chiusura al transito 24 ore su 24 della strada nel tratto che va dalla rotatoria che incrocia viae viale Dante in direzione del centro fino all’intersezione con la strada di accesso al centro di aggregazione sociale San Marco. In largo Pontalto è temporaneamente istituito il doppio senso di circolazione mentre scatta il senso unico in via Giulio Salvadori con direttrice via? via Padre Teodosio e in vianel tratto che va dall’intersezione con via Gino Capponi a quella con via Giuseppe Chiarini in uscita dalla città. Da prestare attenzione anche ai restringimenti di carreggiata in via Giuseppe Chiarini dall’intersezione con viaal civico 6/A e in viadall’intersezione con via Giuseppe Chiarini al civico 124.