Gaeta.it - Alessandro Simonini eletto responsabile nazionale per l’Area Materno-Infantile della SIAARTI

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Il dottor, a capoStruttura Complessa di Anestesia e Rianimazione Pediatrica presso il Presidio Salesi di Ancona, ha ottenuto un’importante carica nel Consiglio DirettivoSocietà Italiana di Anestesia, Analgesia, Rianimazione e Terapia Intensiva . Per il periodo 2025-2027, sarà ildel, sotto la presidenzaprofessoressa Elena Giovanna Bignami. Questa nomina rappresenta un riconoscimento significativo del suo ruolo nell’ambitomedicina pediatrica e anestesiologica e un contributo determinante alla cura e alla gestione del percorso peripoperatorio in questo settore.Il prestigioDal suo esordio nel settembre 1934, lasi è sempre distinta per il suo impegno nel rafforzamento delle pratiche cliniche, formative e di ricerca nell’ambito dell’anestesia erianimazione.