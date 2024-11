Notizie.com - Ahoo Daryaei, vandalizzato il murales: “Gesto inutile, ne faremo altri fino a che non tornerà libera”

Ilperè stato. Non è la prima volta che accadono episodi del genere.Nel weekend ildi solidarietà dell’artista aleXsandro Palombo nei confronti della studentessa iraniana scomparsa nel nulla, era comparso sulle mura di fronte al Consolato dell’Iran a Milano.pera Milano, non è la prima volta che accade (Instagram @alexsandropalombo) Notizie.comL’opera era diventata virale sui social network per il forte messaggio, tanto da rappresentare un simbolo di libertà in tutto il Paese. Non è la prima volta però checome questo, a opera dell’artista, sono state vandalizzate, accadde infatti anche nei confronti di quelli che celebravano Liliana Segre e Sami Modiano deturpati negli scorsi giorni.Arrivano però anche le parole dello stesso aleXsandro che dimostra ferma intenzione nel sostenere la causa.