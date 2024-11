Gaeta.it - Addio a Maria Elena Cherchi, segretaria della Federazione Italiana Rugby a Roma

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter, un’importante figura, è venuta a mancare, lasciando un segno indelebile nel mondo dele nella comunità di Santa Marinella. La sua scomparsa, avvenuta lunedì 11 ottobre, è stata confermata dalla stessa, che ha espresso cordoglio per la perdita. Questo articolo esplorerà la vita e l’eredità di, sottolineando il suo contributo alitaliano e il sostegno ricevuto dai suoi cari e dalla comunità.La carriera dinelitalianoha ricoperto un ruolo centrale nella, dove la sua dedizione e professionalità l’hanno portata a diventare un punto di riferimento sia per i colleghi che per gli atleti.