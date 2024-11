Romadailynews.it - Traffico Roma del 12-11-2024 ore 10:30

infomobilità un servizio a cura di luce verde e diservizi per la mobilità è in corso in città lo sciopero di 24 ore della polizia locale inseguito all’investimento dei tre agenti lo scorso 6 novembre su via Tiburtina all’altezza del raccordo mentre stavano effettuando i rilievi di incidente oggi saranno comunque garantiti i servizi essenziali come per esempio incidente grande viabilità d’agitazione indetta dai sindacati confederali terminerà a mezzanotte dalle 10 in piazza del Campidoglio si svolgerà una manifestazione sul tema della sicurezza le tre sigle sindacali congiunte chiedono maggiori investimenti in materia di sicurezza nuove assunzioni Maggiore formazione si profila il ritorno alla normalità nei prossimi giorni per la viabilità su via del Mare via Ostiense all’altezza del km 300 dopo i restringimenti ai sensi unici adottati nei giorni scorsi ancora in vigore in seguito a un monitoraggio della strada da parte della città metropolitana in zona Appia per un cantiere viabilità modificata in largo tacchi Venturi In collaborazione con Luce Verde infomobilità