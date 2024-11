Lanazione.it - "Tra le pieghe delle griffe un mondo a rischio"

"Quando si parla di moda in crisi il riferimento non è solo ad abbigliamento, calzature e accessori, ma a un vero e proprio pianeta dell’indotto, un tessuto satellite fatto di piccole e medie imprese dei settori più disparati che nel tempo si sono affiancate come supporto alle realtà del fashion". E’ sintetizzata nelle parole di Maurizio Baldi, presidente di Confartigianato Arezzo, la difficoltà di circoscrivere in maniera univoca il cammino improvvisamente in salita di un comparto ritenuto locomotiva per l’economia della provincia aretina, con il Valdarno a far da traino. Appare riduttivo, allora, il segno meno del 5,5% nel saldo tra nascita e morteaziende del settore certificato nel terzo trimestre 2024. "E’ un numero che riflette soltanto una parte della questione – riprende Baldi – e non esprime in pieno le criticità di una vera e propria moltitudine di imprenditori coinvolti: dalla galvanica che produce accessori per le, alle aziende del legno arredo riconvertite nella produzione di vetrine allestite in tutto il, dalla tipografia, alla logistica, dalle ditte di pulizie ai manutentori agli elettricisti.