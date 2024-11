Gaeta.it - Scoperta archeologica lungo la Via Cassia: un open day per esplorare il passato della zona

Facebook WhatsAppTwitter Nel cuorestoria etrusca, un’areasi svela nella sua complessità grazie ai recenti scavi condotti tra il 2020 e il 2022la Via. Questo sito, situato a pochi chilometri dal Grande Raccordo Anulare, sarà aperto al pubblico in un evento speciale organizzato dalla Soprintendenza Speciale di Roma per domenica 17 novembre. Durante questa giornata, visitatori avranno l’opportunità di immergersi nella storia antica e di comprendere meglio il patrimonio culturaleregione.Lala ViaL’areache si estendeil km 11,700Viasi trova su una collina affacciata sull’antica Etruria meridionale. Questa posizione strategica ha permesso la valorizzazione del sito attraverso un percorso pedonale allestito all’interno di una stazione di servizio.