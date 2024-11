Quotidiano.net - Scontri a Bologna, il costituzionalista: “CasaPound può sfilare. Almeno finché è legale”

Leggi l'articolo completo su Quotidiano.net

Roma, 11 novembre 2024 – Professor Alfonso Celotto, ordinario di diritto costituzionale a Roma Tre e avvocato di Cassazione, secondo lei si possono ravvisare organizzazioni o comportamenti di destra o di sinistra fuorilegge a priori, per il solo fatto di andare il piazza come fanno centri sociali e? “L’articolo 17 della Costituzione è chiarissimo laddove consente di manifestare pacificamente senza armi. Delle manifestazioni in luogo pubblico si deve dare preavviso alle autorità che possono vietarle ‘soltanto per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica’”. Ecco, appunto. Dato il preavviso, si può vietare a qualcuno di esprimere le proprie idee, se considerate aberranti? “Il nostro è un ordinamento liberissimo. Si può andare in piazza con la maglietta con scritto ‘viva il comunismo’ e ‘viva il fascismo’ in totale libertà”.