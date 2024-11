Running BOclassic Alto Adige 2024 | presenti a Bolzano Battocletti e Crippa

Leggi su Sportface.it

A 50 giorni dal, cresce l’attesa per la 50^ edizione della manifestazione di scena nelle strade del centro di, che si terrà il 31 dicembre. Spicca la presenza di Nadia, fresca dell’argento olimpico sui 10.000 metri e dei due titoli europei (5.000 e 10.000).“Alla gara dell’anno scorso ero arrivata molto preparata, ma sono stata molto contento del risultato, anche per via del calore e del tifo bolzanino” ha dichiarato in un videomessaggio mostrato alla conferenza stampa di presentazione.Come confermato dall’athletic manager, Gianni Demadonna, ai nastri di partenza dei 10 km ci sarà anche Yeman, campione europeo della mezza maratona.SportFace.