Biccy.it - Rita Pavone la spara grossa sui social ed esplode la polemica

Leggi l'articolo completo su Biccy.it

Ieri pomeriggio Lilli Gruber è stata derubata a Villa Borghese. La nota giornalista si stava allenando, quando si è accorta che il suo borsello era sparito, così si è recata nel vicino commissariato Salario-Parioli dove ha presentato denuncia. Dentro al borsello che le è stato rubato c’erano le chiavi di casa e il suo telefono. La conduttrice di La7 ha spiegato agli agenti di aver appoggiato il borsello per svolgere alcuni esercizi di essersi accorta dopo pochi minuti che qualcuno l’aveva rubato. La notizia ha fatto il giro del web, è stata riportata anche da TG Com, l’articolo in questione è stato commentato dasu Twitter.La cantante non ha espresso solidarietà alla Gruber, ma ha detto la sua in maniera sintetica, ma con un commento che ha fatto nascere una: “Il karma“.