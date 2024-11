Quotidiano.net - Rapporto Caritas, chi sono i nuovi poveri: il ruolo degli esodati del Rdc

Leggi su Quotidiano.net

Roma, 12 novembre 2024 – Un italiano su dieci è in condizioni di povertà assoluta. Dilaga il lavoro povero, casa e istruzioneormai emergenze. Senza il reddito di cittadinanza sicreati 331mila nuclei di. “La povertà assoluta in Italia interessa quasi 5,7 milioni di persone, quasi un decimo della popolazione. Dall'analisi dei dati emerge che il lavoro povero e intermittente dilaga, con salari bassi e contratti atipici che impediscono una vita dignitosa. I giovani e le famiglie con figlile fasce più vulnerabili. Il disagio abitativo rappresenta un'emergenza, con famiglie senza casa o in condizioni abitative inadeguate. L'accesso all'istruzione e alle nuove tecnologie diventa un miraggio per molti “alimentando le disuguaglianze”. E’ la povertà in Italia in una fotografia di sintesi come emerge dal, pubblicato in vista della Giornata mondiale deiistituita da Papa Francesco.