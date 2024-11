Liberoquotidiano.it - "Qual è il mio punto debole?": Sinner domanda e Alcaraz risponde in un secondo, come gela Jannik

Leggi l'articolo completo su Liberoquotidiano.it

ha incominciato nel migliore dei modi le Atp Finals di Torino. Vittoria all'esordio contro l'amico e collega De Minaur. Lo stesso non si può dire per Carlos, che ha faticato moltissimo contro Casper Ruud perdendo poi il match. Due stati d'animo molto diversi, nonostante prima del torneo il clima sembrava essere piuttosto leggero. Tanto che i due campioni hanno partecipato a un video divertente, dove si intervistavano a vicenda. Ma c'è un dettaglio che non è sfuggito ai più attenti osservatori e che potrebbe spiegare la rivalità tra i due giocatori. A un certo, nel corso del filmatoha chiesto al suo interlocutoree fosse il suoin un nanoha replicato: "La volèe". Una risposta che però ha trovato d'accordo lo stesso azzurro che con un cenno del capo ha annuito in segno di approvazione.