Sport.quotidiano.net - Previsto anche un adeguamento. Modalità analoghe a quelle di Ferguson per blindare il futuro della squadra. Aebischer, adesso c’è l’accordo sul contratto. Lo svizzero si lega a Casteldebole fino al 2028

Leggi l'articolo completo su Sport.quotidiano.net

Michelcome Lewis: a un passo dal rinnovo del. Notizie dall’infermeria: il centrocampistaha raggiunto un accordo di massima per il rinnovo delin scadenza al 30 giugno 2026. La discussione era iniziata già prima dell’estate, dato l’arco temporale e a maggior ragione dopo la conquistaChampions e un Europeo che aveva vistotra i protagonistiSvizzera. La stagione è iniziata con un infortunio al primo giorno di allenamento ed è proseguita con l’operazione per un’ernia inguinale, che lo terrà fuoria metà dicembre, se nona fine anno. Ma la voglia delle parti di dare continuità al rapporto c’era, c’è e ha trovato la fumata bianca. Stando alle indiscrezioni che arrivano dalla svizzera, accordo di massima raggiunto per un prolungamentoale non è escluso che possa esserci opzioneal 2029.