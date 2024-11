Iltempo.it - "Piscina" di Trevi, il Comune lancia lo spot ma gli utenti si dividono

Leggi su Iltempo.it

La "" diè diventata un caso mondiale. Il nuovo aspetto del monumento, tra passerella pedonale e vasca rettangolare per il lancio delle monetine, continua a dividere l'opinione pubblica. Compresa quella internazionale. Dopo la sonora bocciatura della testata giornalistica statunitense "The New York Post", che ha definito la"brutta" e "improvvisata", altri giornali e siti esteri hanno speso parole di approvazione. La Cnn, per esempio, ha riportato che "dal camminamento rialzato, il dettaglio della scultura del XVII secolo è mozzafiato". Nel frattempo il Campidoglio ha studiato i dati arrivati dalla pedana e ha espresso soddisfazione per i 14mila ingressi totalizzati nel fine settimana. Sui profili ufficiali del, poi, è statoto un video in cui vengono chieste ai turisti le prime impressioni sulla soluzione trovata per rendere il simbolo della Dolce Vita felliniana accessibile.