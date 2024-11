Iltempo.it - Pietrarsa, dai binari all'industria. E oggi museo dei treni

È qui che nasce la prima linea ferroviaria d'Italia, poi diventa opificio meccanico e,, uncon migliaia di visitatori l'anno., con i suggestivi paesaggi che si affacciano sul Golfo di Napoli, è un luogo denso di storia. A raccontarlo, per la prima volta in tutte le sue sfaccettature, è il volume di Fondazione Fs Italiane «Pietr'Arsa da officina aferroviario» edito da Rubbettino. Una raccolta di documenti, immagini e testimonianze finora rintracciate sul tema e presentate dal direttore generale della Fondazione Fs Luigi Cantamessa e dal curatore del libro Stefano Maggi, professore ordinario di Storia contemporanea al dipartimento di Scienze politiche e internazionali dell'Università di Siena. Il 3 ottobre del 1839, proprio in quest'area, venne inaugurata la prima ferrovia d'Italia che, con i suoi 7,2 chilometri, collegava Napoli a Granatello di Portici.