Giornalettismo.com - Perché Agcom compra servizi a consumo invece di siglare accordi forfait?

Leggi l'articolo completo su Giornalettismo.com

L’obiettivo dichiarato è quello di migrare, prima o poi, nel cosiddetto “Polo strategico nazionale”, ovvero la soluzione cloud “italiana” legata alla Pubblica Amministrazione. Ma l’attesa sembra essere quella raccontata dal drammaturgo irlandese Samuel Beckett nella sua iconica opera “Aspettando Godot”. Nel frattempo,continua a stanziare nuovi fondi – anche attraverso tagli da equilibristi ad altre voci di spesa – per contenere l’aumento dei costi legati (anche) alla gestione della piattaforma Piracy Shield.attualmente tutto “gira” suiofferti a pagamento da Microsoft e, in particolare, sul cloud Azure. E, inoltre, l’Autorità non ha siglato”, ma paga questi“a”. LEGGI ANCHE > La piattaforma Piracy Shield ci costa sempre di più Secondo il documento (ufficiale) sulla “Variazione al bilancio di previsione 2024“, a fine ottobreha approvato alcuni aumenti e tagli.