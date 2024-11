Tvplay.it - Nuovo allenatore Roma, ritorna il grande ex: il ribaltone

La, dopo aver silurato Juric, si prepara a scegliere il suo. Nell’orbita giallorossa è entrato unex.Sono ore di attesa a Trigoria. La, infatti, è ancora alla ricerca del suo prossimo. Ivan Juric, ormai, rappresenta il passato ma non è ancora chiaro chi prenderà il posto del croato nella panchina giallorossa. L’ultima parola, in tal senso, spetterà ai Friedkin. Gli imprenditore statunitensi, poco soddisfatti del lavoro svolto dal direttore sportivo Florent Ghisolfi, non vogliono forzare i tempi: il nome del successore verrà scelto con calma, approfittando della sosta del campionato dovuta agli impegni delle Nazionali.ilex: il– TvPlay.it (Ansa)Daniele De Rossi (silurato lo scorso 18 settembre) in una recente intervista, concessa ai microfoni di ‘Rai Sport’, ha spiegato di essere pronto a tornare tuttavia le chance di rivederlo alla guida della squadra, al momento, rasentano lo zero.