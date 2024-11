Lanazione.it - "Municipale, Rossi valore aggiunto. Grazie a Zanchi che resta suo vice"

Leggi l'articolo completo su Lanazione.it

di Laura Valdesi SIENA "Sono certa che svolgerà al meglio l’incarico nell’interesse e per il bene della città". Il nuovo comandante della poliziaAlessandroincassa la fiducia del sindaco Nicoletta Fabio e dell’assessore Enrico Tucci che lo definisce "scelta eccellente dell’amministrazione. Sono fra quelli che preferiscono avere un comandante calato nella realtà cittadina, una realtà unica.sarà capace di interpretare lo spirito e le caratteristiche che rendono Siena diversa". Il neo comandante, infatti, è senese doc. "Mio padre è stato agente dellaper una vita", ricorda. E conosce bene anche il mondo delle Contrade essendo stato cancelliere in occasione della vittoria del 1996, poi pro vicario nel 2003 e nel 2005, quando il Bruco vinse ancora. E finora era conservatore dei capitoli, dopo aver fatto parte per un decennio della commissione del Ba’o bello.