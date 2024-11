Quotidiano.net - Mosca nega la telefonata con Trump. E Putin tira dritto: non ci fermiamo

Ottaviani La situazione non era già abbastanza complicata. Ci voleva anche il giallo sullafra il neo rieletto Donaldalla presidenza Usa e il sempiterno omologo russo, Vladimir, che, alle ultime elezioni del marzo scorso, sapeva già che avrebbe vinto con l’87% dei consensi prima che si aprissero le urne. Il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, ha smentito con forza quanto pubblicato dal Washington Post due giorni fa. Secondo il noto quotidiano statunitense, i due leader si sarebbero sentiti al telefono giovedì scorso. Un primo contatto per parlare della guerra in Ucraina, con in quale il tycoon avrebbe consigliato allo zar di non avviare una escalation del conflitto e proposto di avere ulteriori contatti per una "soluzione rapida" della guerra. "È completamente falso, pura fiction.