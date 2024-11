Abruzzo24ore.tv - Lunghe Attese al Pronto Soccorso di Pescara: Indagati i Dirigenti Asl

- Sotto inchiesta cinqueper sospetti di omissione di atti d'ufficio e interruzione di pubblico servizio, per chiarire le cause del sovraffollamento. La Procura della Repubblica diha avviato un'indagine sulle prolungatee sulla presunta negligenza nei confronti dei pazienti aldell'ospedale cittadino. L'inchiesta, condotta dal procuratore Giuseppe Bellelli con il sostituto Gennaro Varone, ha portato all'emissione di cinque avvisi di garanzia. I destinatari sono Vero Michitelli, attuale direttore generale della Asl di, il suo predecessore Vincenzo Ciamponi, l'ex direttore sanitario Antonio Caponetti (ora in pensione), il direttore medico ospedaliero Valterio Fortunato e il direttore sanitario Rossano Di Luzio. La notizia è stata riportata dal quotidiano Il Centro.