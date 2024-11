Oasport.it - LIVE Real Madrid-Virtus Bologna 2-0, Eurolega basket in DIRETTA: riprende il gioco

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI ALBA BERLINO-OLIMPIA MILANO DIDALLE 20.009-10 Zizic a segno dal centro del pitturato!9-8 Clyburn dimentica Hezonja che non può che schiacciare.7-8 Shengelia sposta spalle a canestro Ndiaye e poi trova l’appoggio!7-6 Hezonja di gran classe sulla linea di fondo va ad appoggiare.5-6 CORDINIER! Pescato in transizione veloce, appoggio rovesciato e primo vantaggio bolognese.5-4 1/2 Cordinier, 2’45” effettivi trascorsi.Cordinier di furbizia si alza da due, allarga le gambe e trova il contatto di Abalde: sono due tiri liberi.5-3 Si sblocca la, con la tabellata da tre di Cordinier.5-0 Ancora cercato Tavares, 4 per lui.3-0il, Campazzo segna il libero del tecnico.20:57fermo ormai da dieci minuti abbondanti, nel frattempo è completamente sparito anche il tempo dal tabellone.