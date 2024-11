Thesocialpost.it - Larimar trovata impiccata, la migliore amica: “Nessuna lite a scuola”

Leggi l'articolo completo su Thesocialpost.it

La piccola comunità di Piazza Armerina, in provincia di Enna, è ancora sotto shock per la morte diAnnaloro, una ragazza di 15 anni,a un pino vicino alla sua abitazione lo scorso 5 novembre. Lari, come la chiamavano gli amici, era considerata una ragazza allegra e ben integrata, con una vita sociale e scolastica appagante. Leggi anche:Annaloro, la 15enne suicida a Enna: “Circolavano foto e video intimi, l’avevano umiliata”Il ricordo degli amici“L’ho sempre vista felice. Eravamo diventate amiche alla festa di Halloween dell’anno scorso,” racconta ladi Lari, visibilmente colpita da quanto accaduto. “Si era inserita bene qui in Sicilia, faceva amicizia facilmente,” continua la giovane al Corriere della Sera. Anche le altre amiche dellaconfermano che Lari non sembrava avere preoccupazioni o pensieri cupi.