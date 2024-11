Gaeta.it - L’Aquila: il vicesindaco Raffaele Daniele parla di aiuti e sfide per il commercio locale

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Ildi, ha rilasciato dichiarazioni importanti riguardo allee alle misure di supporto rivolte alle attività commerciali della città. In un contesto difficile, caratterizzato dalla chiusura di numerosi negozi,ha voluto ribadire l’impegno dell’amministrazione verso un piano di rilancio e recupero del centro storico, sottolineando la necessità di ascoltare e supportare i commercianti. Il rapporto con i commercianti aquilaniha messo in luce il suo costante impegno nei confronti dei commercianti aquilani, sottolineando l’importanza di un dialogo diretto e aperto. Ilha ricordato come l’amministrazione sia sempre pronta a rispondere alle esigenze dei negozi, stando in prima linea nel discutere le misure da adottare per affrontare le difficoltà.