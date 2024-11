Gaeta.it - La violenza negli ospedali: la necessità di affrontare il malcontento degli utenti

Facebook WhatsAppTwitter Lacontro gli operatori sanitari è un fenomeno allarmante che sta emergendo in modo prepotente all’interno del sistema sanitario. Questo triste capitolo non si limita a misure punitive, ma richiede un’analisi approfondita delle cause che scatenano tali comportamenti, in particolare la frustrazione crescentenei confronti dei servizi di salute. Alessandro Vergallo, presidente nazionale di Aaroi-Emac, il sindacato dei medici anestesisti rianimatori e dell’emergenza-urgenza, ha parlato di questo problema durante il convegno “Il valore sociale del pubblico impiego nel Ssn” tenutosi alla Camera dei Deputati.Ile il ruolo del sistema sanitarioGli episodi dinei pronto soccorso, come l’ultimo avvenuto a Lamezia Terme, evidenziano un quadro preoccupante: la crescita di un’utenza esasperata da una percezione di inadeguatezza nell’erogazione delle cure.