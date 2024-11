Sport.quotidiano.net - La Sella si gode Davis, l’uomo del momento: "Con Piacenza vittoria merito del gruppo"

Leggi l'articolo completo su Sport.quotidiano.net

Un’altra iniezione di fiducia, che chiude una settimana più che soddisfacente. Due vittorie in sette giorni e ad un centimetro dalla terza, a Rimini, dove laè comunque uscita a testa altissima in casa della capolista. Presto forse per capire se tutte le difficoltà sono state lasciate definitivamente alle spalle, ma di certo i successi di due giorni fa controe quello precedente contro Brindisi – che dopo il ko a Cento ha vinto sia a Cremona che contro Udine – fanno ben sperare in vista del futuro e anche in vista di domani, quando alla Baltur Arena arriverà la Juvi Cremona dell’ex Luca Bechi (ore 20.30). Quaranta minuti non belli, tra due squadre con l’acqua alla gola, ma vincenti, grazie alla fuga nell’ultimo quarto con l’Assigeco sempre più distante, fino al -14 finale, prezioso in chiave differenza canestri.