Gaeta.it - Irregolarità nelle mense scolastiche: controlli dei Nas rivelano gravi carenze igieniche e alimentari

Leggi l'articolo completo su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Una recente campagna dida parte dei Nas ha messo in lucesignificativein Italia. I risultati preliminari evidenziano problematiche riguardanti la salubrità degli ambienti e la qualità degli alimenti serviti, sollevando preoccupazioni per la salute dei bambini. Quest’attività, avviata in concomitanza con l’inizio del nuovo anno scolastico, viene realizzata in collaborazione con il Ministero della Salute nel tentativo di garantire standard adeguatistrutture di ristorazione degli istituti scolastici.Problemi igienico-sanitariIl report dei Nas ha rivelato diverseigienico-strutturali preoccupanti. Tra le piùriscontrate ci sono la presenza di insetti e segni di infestazione da roditori, indicatori diretti di una scarsa manutenzione e pulizia degli spazi.