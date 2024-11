Terzotemponapoli.com - Inter-Napoli, la strategia di Conte

Inter-, ladiLe accuse ad arbitro e Var un messaggio per Marotta.I pensieri di Antonio. L’allenatore delaccusa arbitro e Var per il rigore concesso all’Inter (poi sbagliato da Calhanoglu) nel posticipo pareggiato 1-1 domenica sera a San Siro. Perché un episodio così borderline si è verificato proprio nella sfida al vertice contro l’Inter di Beppe Marotta, il formidabile mentore del suo ciclo d’oro alla Juve? Come si legge sul quotidiano La Repubblica in edicola oggi, la controversa decisione presa dall’arbitro Mariani è stata solo la goccia che ha fatto traboccare il vaso, perché l’ex ct della Nazionale aveva già subdorato che qualche episodio a sfavore si sarebbe potuto manifestare., ladiL’esplosione dia San Siro non è stata dunque estemporanea e ha fatto solo divampare strategicamente l’incendio, che ha smesso di covare sotto la cenere: “Il Var serve per correggere gli errori e le distorsioni del suo utilizzo nel nome del protocollo possono far venire cattivi retropensieri”.