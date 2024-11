Donnapop.it - Il mistero sulla morte di Liam Payne si infittisce: un ragazzo rivela di aver passato la notte con lui

Ladicontinua a presentare diverse criticità e ogni giorno emergono dettagli inquietanti su quanto accaduto al noto cantante britannico.Nelle ultime ore è spuntato fuori il nome di Braian Nahuel Paiz, unche ha raccontato dilainsieme aprima che questo cadesse dal balcone. Come sappiamo, al momento la Polizia argentina ha individuato tre persone che risultano indagate per quanto successo all’artista.Fra loro c’è proprio ilappena citato, che sarebbe accusato difornito sostanze stupefacenti a; Braian è un cameriere di Buenos Aires, che lavorava proprio nell’albergo in cui è deceduto l’ex volto dei One Direction. Ma cosa ha detto lui in merito a quanto accaduto?La televisione argentina ha raggiunto Baian Nahuel Paiz e – tramite un’intervista esclusiva – il giovane si è scagionato come ha potuto dalle accuse mosse contro di lui.