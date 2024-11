Formiche.net - Il Gcap è fondamentale per l’Italia. Così Formentini commenta il via libera alla Camera

Ladei deputati ha approvato in via definitiva il disegno di legge per la ratifica e l’esecuzione della Convenzione sull’istituzione del(Global Combat Air Programme), firmata a Tokyo il 14 dicembre 2023. Con 215 voti favorevoli e 43 contrari (Movimento Cinque Stelle e l’Alleanza Verdi e Sinistra), il Parlamento ha dato il viacreazione di un’organizzazione internazionale incaricata della progettazione e dello sviluppo di una piattaforma aerea di sesta generazione.L’organizzazione, dotata di personalità giuridica, avrà sede a Reading, nel Regno Unito, e vede la partecipazione di Italia, Regno Unito e Giappone, con la possibilità di espansione ad altri Paesi. Ilrappresenta un sistema integrato di aerei da combattimento di ultimissima generazione, capaci di operare con velivoli non pilotati, satelliti e altre risorse militari, tutti interconnessi attraverso una rete intelligente basata su architettura cloud, intelligenza artificiale e data-link iper-tecnologici.