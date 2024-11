Ilnapolista.it - I Friedkin hanno portato a Roma un mister Wolf che sta studiando i problemi

Ecco cosa scrive il Corriere della Sera con Luca Valdiserri:A Trigoria, da qualche settimana, lavora un plenipotenziario, il miglior amico di Dan, per chiudere un report sulla situazione. Ed Shipley, pilota acrobatico proprio come, è una figura tarantiniana alla. Risolve. Esperto di relazioni umane ma senza conoscenze sportive, lavora a 360° su stadio, rapporti con la tifoseria e «squadra invisibile», quella dei dirigenti e dei lavoratori. A Trigoria la ghigliottina ha lavorato forte: via Mourinho, De Rossi e Juric sulla panchina; Tiago Pinto, Berardi, Scalera, Vergine, Wandell, Zubiria e Souloukou nello staff tecnico e dirigenziale. Lo scontro tra De Rossi e la machiavellica greca haal licenziamento di tutti e due.