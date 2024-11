Isaechia.it - Grande Fratello, le anticipazioni della dodicesima puntata: il ritorno di Tommaso Franchi e l’ingresso di Stefano Tediosi come nuovo concorrente

Ecco tutte lesulladel, in onda questa sera, in prima serata su Canale 5.Stasera, martedì 12 novembre, andrà in onda il dodicesimo appuntamento con il, il reality show prodotto da Endemol Shine Italia e condotto da Alfonso Signorini. Nel corsorientrerà dalla Spagna, dove ha trascorso alcuni giorni in qualità di ospite del Gran Hermano. Inoltre, varcherà la Porta Rossa, ex single di Temptation Island con il quale Federica Petagna ha avviato una frequentazione dopo la rottura con Alfonso D’Apice. Infine, scopriremo quale sarà il destino di Enzo Paolo Turchi, che ieri ha lasciato momentaneamente la Casa.Ecco cosa accadrà nel dodicesimo appuntamento serale,riportato dal comunicato stampa diffuso da Mediaset:Nel corsosettimana Federica ha avuto modo di cercare un chiarimento con il suo ex fidanzato Alfonso ma, questa sera, entrerà in gioco, al quale è molto vicina dopo l’esperienza a Temptation Island.