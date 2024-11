Tvzap.it - “Grande Fratello”, arriva un’importante comunicazione per Javier: di che si tratta

News tv. “”,per: di che si. Questa sera, 12 Novembre 2024, andrà in onda su Canale 5 una nuova puntata del, il reality show condotto da Alfonso Signorini, supportato dalle opinioniste Beatrice Luzzi e Cesara Buonamici. A poche ore dalla diretta del, èta una bella notizia per, il quale potrebbe diventare uno dei protagonisti assoluti della serata. ( dopo le foto)Leggi anche: “”, Pier Silvio Berlusconi sarebbe intervenuto per “salvare” un concorrente: l’indiscrezioneLeggi anche: “”, il concorrente abbandona la casa: il comunicato ufficialeLeggi anche: “”, Tommaso torna in Italia e annuncia: “Devo dire una cosa”Leggi anche: “”, scoppia la lite tra Shaila e Lorenzo: “Vai da lei, ciao!”“”, importateper: di che siDurante la puntata di questa sera 12 Novembre 2024 delmolto probabilmente verrà messo al corrente di una novità che lo coinvolge in maniera diretta.