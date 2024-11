Ilnapolista.it - Dai Mondiali alle Olimpiadi, cosa ne sarà dello sport “inclusivo” negli Stati Uniti con Trump? (Guardian)

Un po’ come tutti, appenaè stato eletto prossimo presidente degliInfantino si è precipitato a fargli i complimenti, con una vecchia foto che lo ritrae mentre gli stringe la mano: “Congratulazioni signor Presidente! Avremo una grande Coppa del Mondo e una grande Coppa del Mondo per Club!”. Illo definisce come “ultimo esempio dell’oleosa adulazione di Infantino nei confronti di”.Ma il punto è ovviamente politico: che sponda troverà inla Fifa di Intantino, e loin generale? Perché glisaranno il centro del mondoivo nei prossimi anni: il (presunto) Mondiale per club del 2025, idel 2026 e ledel 2028.“Il potere del prossimo presidente americano di stabilire il tono e la politica potrebbe rivelarsi problematico – scrive il– dato il suo status di figura di spicco del conflitto che usa locome strumento per seminare divisioni e segnare punti contro i rivali, e di politico le cui convinzioni conservatrici e nativiste sono contrarie ai valori progressisti internazionalisti propugnati da molte leghe e organi di governo”.