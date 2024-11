Corrieretoscano.it - Crac ‘L’Unità’, Mazzeo assolto: “Libero dal peso di un’accusa ingiusta”

: “daldi”Processocon formula piena Antonio, Pd, presidente del Consiglio regionale della Toscana.Antonio: “La sentenza di piena assoluzione perché il fatto non sussiste emessa dal Tribunale di Roma, su richiesta del Pubblico Ministero, di cui sono molto felice, mette in luce la correttezza del mio operato in tutte le attività prese in esame dagli organi inquirenti in questi cinque lunghi anni. La decisione dei giudici ha infatti confermato la mia completa estraneità alla vicenda che ha poi portato alla dolorosa chiusura e al concordato preventivo del quotidiano l’Unità di cui, per sei mesi, ero stato membro del Consiglio d’amministrazione”Poi: “E’ da oltre cinque anni che aspettavo di ascoltare queste parole che ero certo, prima o poi, sarebbero arrivate.