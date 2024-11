Così non ci sto più Amici 24 Diego molto critico contro la produzione e i giudici

Leggi su Caffeinamagazine.it

Si alza la tensione ad24,Lazzari ha alzato la vocela. Non è la prima volta che il cantate si trova in una situazione scomoda, era già successo a inizio ottobre quando aveva avuto un acceso confronto con Rudy Zerbi. Rudy aveva rimproverato il giovane per non aver mostrato una reazione autentica, il che aveva portatoa difendersi. “Mi hai dato del caz*one davanti a tutti come se la classifica non mi interessasse, ma è solo il mio modo di reagire”.>> “Che fine ha fatto Chiara?”.24, perché l’allieva è sparita dalla scuola“Ho un aspetto diverso perché ho fatto TikTok, ma questo non è un limite, e non deve esserlo. Siamo tutti uguali, e ognuno si crea le proprie chance”.aveva sottolineato come il suo comportamento non fosse legato a una mancanza di interesse, ma piuttosto a un diverso modo di gestire le emozioni.