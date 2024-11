Gaeta.it - Cinghiali nel Materano: emergenza ingovernabile e richiesta di interventi urgenti

Facebook WhatsAppTwitter La situazione legata alla proliferazione dinelha raggiunto livelli critici, con un impatto significativo sulle coltivazioni locali e sulla sicurezza pubblica. Il presidente della Provincia, Francesco Mancini, ha dichiarato che i danni provocati da questi animali sono ormai insostenibili e richiedono azioni immediate da parte delle autorità locali e regionali. Le problematiche legate a questo fenomeno non si limitano solo all’agricoltura, ma coinvolgono anche l’ecosistema e il benessere dei cittadini.Impatti sulle colture e sulla sicurezza dei cittadiniI, animali notoriamente adattabili, hanno trovato nelun habitat favorevole, dando vita a una crescita esponenziale della loro popolazione. Le conseguenze su scala agricola sono preoccupanti: le colture, che rappresentano una fonte di reddito per molti agricoltori, subiscono danni ingenti.