Gaeta.it - Biogem: al via ciclo di lezioni per studenti degli istituti superiori in Irpinia

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Il centro di ricercadi Ariano Irpino inizia un nuovodirivolto aglidelle scuole, con l’obiettivo di fornire strumenti utili per orientarsi nel complesso mondo della scienza e della professione. Lesono accessibili in presenza e via video collegamento e si svolgeranno su cinque giornate, fino al 13 dicembre. Il programma è concepito per glididi Ariano Irpino, Lioni, Caposele, Cervinara e Lacedonia, ed è offerto gratuitamente.Dettagli deldiIldipropone un’interessante gamma di temi scientifici, portando a scuola esperti del settore che condivideranno le loro conoscenze. Si inizia la prossima settimana, lesi terranno il venerdì e si protrarranno fino a metà dicembre.