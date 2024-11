Anteprima24.it - Avellino Basket, Robustelli: “Pronti a fare la nostra partita”

Tempo di lettura: < 1 minuto“Siamo assolutamente contenti dellacon Livorno, unache per noi era importante. Venivamo da un momento sicuramente non facile, ma avevamo chiesto una reazione ai ragazzi, e c’è stata. Ora ci approcciamo ad affrontare la prima della classe, una gara molto difficile”. Parla così l’assistant coach dell’, Rodolfoalla vigilia della sfida in esterna contro la RinascitaRimini. Match valido per l’undicesima giornata di Serie A2. “Abbiamo avuto pochi giorni per prepararla – continua – Ma sicuramentemo di tutto per farci trovare, così come fatto contro la Libertas”.“Affrontiamo una squadra costruita per vincere per puntare al salto di categoria – sottolinea– La classifica è la riprova, ma soprattutto hanno perso solo una gara.