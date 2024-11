Quotidiano.net - Autonomia, la versione di Zaia: "È una rivoluzione necessaria. Sanità giusta ed efficiente per tutti"

di LucaPer quanto riguarda il settore sanitario, già da anni decentramento e devoluzione sono una realtà. Quello che molti dipingono come un totem intoccabile, infatti, secondo le leggi dello Stato italiano, viene gestita dalle Regioni per oltre il 90% delle competenze. (.) Se c’è un settore in cui è evidente che l’non è in contrasto con l’assetto unitario, è proprio la. L’erogazione dei servizi sanitari è inquadrata in un sistema nazionale e tale deve restare, per garantire che sia basata su linee guida uniformi e livelli essenziali uguali per. Su come distribuire questi servizi, ogni Regione può regolarsi nel modo più confacente alle sue necessità o più vantaggioso per raggiungere un obiettivo che considera prioritario. Nel 2013, ad esempio, il Veneto ha creato all’interno delle aziende sanitarie le Breast Unit, centri dedicati con uno specifico protocollo che va dallo screening alle terapie più mirate per i tumori al seno.