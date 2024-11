Atp Finals Torino 2024 Sinner in semifinale se… Le combinazioni prima del match con Fritz

Leggi l'articolo completo su Sportface.it

Jannikpuò qualificarsi per ladelle Atp, di scena a, con una partita d’anticipo. Dopo il successo al debutto contro Alex De Minaur, il tennista azzurro tornerà in campo alla Inalpi Arena martedì sera per sfidare Taylor. Una vittoria potrebbe già regalargli l’accesso alla, ma non dipenderà esclusivamente da. Per far sì chepossa festeggiare anzitempo il passaggio del turno, servirà un risultato favorevole anche daltra Medvedev e De Minaur. Andiamo dunque a scoprire tutte leINSE: Battee De Minaur batte MedvedevBattein due set e Medvedev batte De Minaur in tre setQualora dovesse verificarsi laipotesi,sarebbe già certo del primo posto e l’ultima partita del girone, quella contro Medvedev, sarebbe ininfluente.