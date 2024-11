Thesocialpost.it - AstraZeneca choc: arrestato il presidente della filiale cinese. L’accusa è pesantissima

in casa. La grande multinazionale del farmaco – diventata nota al grande pubblico durante l’era Covid per uno dei vaccini sviluppati – ha infatti annunciato che il suoper la Cina, Leon Wang, è statodalle autorità cinesi. La casa farmaceutica anglo-svedese aveva già dichiarato che Wang era sotto inchiesta e che l’azienda avrebbe collaborato con le autorità. Secondo un rapporto di Yicai, decine di alti dirigenti del produttore di farmaci in Cina potrebbero essere coinvolti nel più grande caso di frode assicurativa nel settore farmaceutico del Paese degli ultimi anni.ha dichiarato che, a sua conoscenza, il caso di frode assicurativa non coinvolgeva alcun dirigentesocietà stessa. Circa 100 ex dipendenti sono stati condannati al carcere.