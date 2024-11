Ilfattoquotidiano.it - Arianna Paola Alberga morta in un incidente stradale: l’auto trafitta dal guardrail, la lama che non le ha lasciato scampo. La 26enne lavorava a Mediaset

al bar degli studi.mi preparava un caffè quasi tutte le mattine con la brioche piccola come piace a me.era di una gentilezza disarmante sempre sorridente”: con queste parole Patrizia Groppelli, opinionista, ha voluto dire addio ad, la ragazza di 26 anni che ha perso la vita nella notte tra il 10 e l’11 novembre in una Cinisello Balsamo.La giovane era a bordo di un’auto guidata da un ragazzo di 26 anni. Per cause non ancora chiarite, la Ford Focus è finita contro un, in via Enrico Ferri. Nell’impatto la macchina è stataa metà. Secondo quanto scrive Il Giorno, unasi sarebbe staccata dalla barriera a avrebbe tagliato il cofano, sarebbe entrata dentro l’abitacolo della Ford Focus nera e avrebbe trafitto