Lapresse.it - Amsterdam, tensioni e scontri con la polizia

Nuoveper le strade di, dove alcuni giovani ieri sera hanno provocato disordini e si sono scontrati con la. Intorno a Plein ’40-’45 si sono uditi forti boati, diverse sirene e lancio di oggetti. Sono stati anche urlati slogan come ‘Free Palestine’. Lo riferiscono i media olandesi.Un tram è stato dato alle fiamme da un gruppo di giovani vestiti di nero, utilizzando fuochi d’artificio. L’incendio è stato domato e non ci sono feriti. I giovani avrebbero cercato attivamente lo scontro con la, muovendosi su scooter. In alcuni video che circolano in rete si sentono slogan antisemiti. La situazione si è calmata parzialmente dopo le 22, ma rimane una massiccia presenza della. Secondo le autorità i disordini odierni potrebbero essere legati alle violenze che hanno colpito i tifosi del Maccabi Tel Aviv giovedì scorso.