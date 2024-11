Ilrestodelcarlino.it - Altri esami per Rozzio. Si teme un lungo stop

Leggi l'articolo completo su Ilrestodelcarlino.it

Il popolo granata è tutto con il fiato sospeso. Oggi infatti si saprà con precisione quale sarà l’entità dell’infortunio di capitan, uscito a metà del secondo tempo nella sfida con il Catanzaro per un problema alla caviglia sinistra piuttosto serio. I primiradiografici hanno escluso fratture e quindi il rischio di unodi 3-4 mesi, ma sono ancora in corso gli ultimi accertamenti per quel che riguarda eventuali danni capsulo-legamentosi che potrebbero comunque obbligarlo ad unodi diverse settimane. Vedremo quindi quale sarà il responso finale, ma di sicuro la sosta arriva nel momento più propizio sia per il veterano granata che pergiocatori – come Sampirisi, Cigarini, Vido e Okwonkwo – che non erano a disposizione di Viali nell’ultima gara e che potranno guadagnare un po’ di tempo sulla tabella di marcia.