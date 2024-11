Thesocialpost.it - Agrigento, incidente sul viadotto: 43enne si schianta con lo scooter sul guardrail

Un gravestradale ha avuto luogo nel pomeriggio sulMorandi, nota arteria situata nel cuore di. La vittima, un motociclista di 43 anni, ha perso il controllo del proprio, per cause che sono ancora in fase di accertamento,ndosi violentemente sul manto stradale, reso particolarmente scivoloso dalla pioggia caduta abbondantemente nelle ore precedenti.Leggi anche: Roma, Margaret Spada morta a 22 anni per una rinoplastica: il medico scelto da una pagina su TikTokLa dinamicaNell’impatto, l’uomo ha riportato traumi multipli e, in maniera drammatica, ha perso un braccio, che si è staccato e precipitato dal cavalcavia. I soccorsi sono giunti tempestivamente: il motociclista è stato subito trasportato in codice rosso all’ospedale San Giovanni di Dio, dove i medici hanno valutato le sue condizioni come particolarmente gravi.