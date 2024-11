Romadailynews.it - Ultime Notizie Roma del 11-11-2024 ore 12:10

dailynews radiogiornale Buongiorno dalla redazione nel studio Giuliano Ferrigno Ester in apertura il giornale La Crimea è aperta così il consigliere di Donald Trump Brian Lanza ieri alla b&b ti dice che la nuova amministrazione statunitense si concentrerà sul raggiungimento della Pace in Ucraina invece di focalizzarsi sul ripristino dell’Unità territoriali del paese basilischi si aspetta una visione realistica della Pace sostiene Lanza Trump ha superato il numero di punti raccolti a livello nazionale nel 2016 Nel 2020 primo scontro politico del presidente eletto e con il governatore newsom biden riceverà Trump alla Casa Bianca mercoledì nello studio Ovale torniamo in Italia campagna elettorale al rush finale in Emiliagna elezioni Tonia causa di una manifestazione di estrema destra ieri a Bologna raggiunto dal corteo dei collettivi antifascisti la polizia in tenuta antisommossa bloccati i manifestanti c’è stato un contatto con manganellate spintoni lancio di formaggi È tardi anche un corteo anarchico composto da circa 200 persone affilato per le strade del Capoluogo controllato dalle forze dell’ordine andiamo in Olanda il governo Sta indagando per verificare se siano stati ignorati Segnali dal provenienti da Israele tu possibilità che tifosi del Maccabi Tel Aviv che poi effettivamente si sono verificati dopo la partita di calcio di Europa League squadra olandese Ajax da parte di gruppi di giovani musulmani vietato che manifestazioni per tre giorni un plauso ai giovani di Amsterdam con queste parole guidate al megafono seguite da applausi e qualche fischio è partito ieri il corteo Pro Palestina Milano tra i cori Israele criminale Palestina immortale quindi lavora in medioriente il catarro si ritira dalla mediazione per un cessate il fuoco a casa in questo quadro ha stabilito che in ufficio Diamante non serve più a nessuno scopo lo ritornato una fonte diplomatica ieri confermando quanto già messo da me non abbiamo nulla per confermare o smentire quanto affermato da una fonte diplomatica non identificata e non abbiamo ricevuto alcuna richiesta di lasciare il catanese Noto un funzionario di a Massa dove secondo fonti citate da quelli bar vicino a me l’hai chiesto le forze unifil di limitare i propri movimenti e le aree a sud del fiume nonché in altre località del Libano meridionale vulnerabili ad attacchi militari L’economia in chiusura del mercato libero chiunque ti aspettava che la fine del mercato tutelato portasse ad una riduzione dei prezzi per le bollette di luce e gas è rimasto deluso alle soglie della stagione invernale Gli aumenti già venuti i miei discorsi ti fanno sempre di più un contratto a prezzo variabile stipulato oggi nelle grandi città è più caro in media del 12,5% di 6 mesi fa a fare i conti e la schiuma l’associazione che riunisce gli utili di manager la manopola per la mente al bagno degli emendamenti al Tesoretto da utilizzare in consiglio dei ministri dovrebbe arrivare anche il decreto per i nuovi termini di concordato era l’ultima notizia Grazie per averci seguito le muse sotto alla prossima edizione In collaborazione con Agenzia Italia Stampa